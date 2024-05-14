بحضور محافظ سوهاج ورئيس الهيئة.. افتتاح مقر النيابة الإدارية بمدينة ناصر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، مقر هيئة النيابة الإدارية قسم ثان سوهاج بمدينة ناصر، وذلك في إطار التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وشهد افتتاح المقر الجديد كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

كما حضر الافتتاح المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار محمد أبو عميرة، والمستشار سعد مزيد، والمستشار عبد الراضي صديق نواب رئيس الهيئة.

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شهد افتتاح المقر أيضا كل من المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد هاشم عضو إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مدير العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد الخضري عضو وحدة العلاقات العامة.

وثمن محافظ سوهاج خلال الافتتاح الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة في منع ومكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لقيم العدل وسيادة القانون، مشيرا إلى الدور المهم الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.

محافظة سوهاج

وأكد على توفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة، لافتا إلى أن افتتاح مقر النيابة الإدارية الجديد اليوم يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة سوهاج والهيئة، لأداء الرسالة السامية للهيئة، وترسخ قيم العدالة في المجتمع.

ووجه رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ سوهاج، لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكي نشهد اليوم افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة ناصر، مشيدًا بالجهد المبذول من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بسوهاج، خلال الفترة الماضية، متمنيا للجميع التوفيق في أداء رسالتهم السامية في محراب العدالة.