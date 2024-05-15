من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل التومية.

المقادير:

٣ ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

رشة سكر

ملعقة صغيرة خل

2 معلقه كبيرة زبادى

نصف كوب زيت

2 كوب ماء

الطريقة:

في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا

ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق و يقدم بالهنا و العافية

لو تحبي تحفظيه لمدة اكثر من ٣ ايام او في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي و يضاف الزبادي عند التقديم و يقلب جيدا.

وبالهنا والشفا