عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

صدى البلد

قدمت الشيف سالى فواد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل التومية.

المقادير:

٣ ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم 
ملعقة كبيرة عصير ليمون 
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة  خل
2 معلقه كبيرة زبادى
نصف كوب زيت
2 كوب ماء

الطريقة:

في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما
يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يتقل و يكون لونه شفاف و سمكه تقيل ثم يترك ليبرد

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا

ثم يضاف الزيت بالتدريج و الخلاط يعمل حتي نحصل علي قوام كريمي تقيل و لكن ناعم 
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق  و يقدم بالهنا و العافية 
لو تحبي تحفظيه لمدة اكثر من ٣ ايام او في الفريزر يحفظ بدون اضافة الزبادي و يضاف الزبادي عند التقديم و يقلب جيدا.

وبالهنا  والشفا

تومية طريقه عمل التوميه طريقة عمل ال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. ورقم غير متوقع لقيمة الجنيه الآن

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

موضوعات متعلقة

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

بملابس لافتة.. ميريهان حسين تثير الجدل بجمالها

بالخطوات.. تعرف على طريقة عمل الجبنة القديمة

بفستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

أشرف صبحي: نعمل وفق خطة لرسم رؤية واستراتيجية الرياضة المصرية.. ومستعدون لـ«باريس 2024»

منى عبدالغني تكشف لأول مرة سر ارتدائها الحجاب رغم العمل بالوسط الفني|فيديو

خماسية ملكية.. ريال مدريد يستعرض مهاراته أمام ألافيس بالدوري الإسباني

«زاخاروفا» تسخر من «بلينكن» بعد حديثه عن الانتخابات الأوكرانية .. ماذا قالت؟

مانشستر سيتي يفوز على توتنهام 2-0 وينتزع صدارة البريميرليج من أرسنال

شعبة الأدوية تكشف تفاصيل مهمة عن تحريك أسعار الدواء بسبب الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام حسن في ورطة|شكوك حول مشاركة صلاح ومرموش مع المنتخب بتصفيات المونديال

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

عراك عنيف بين مسافرين بطائرة ركاب أمريكية.. وهذا رد فعل المضيفة

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-