أطعمة تمنع ضربة الشمس.. 5 خيارات صحية تساعد على الترطيب في الحر

مع ارتفاع درجة الحرارة يتعرض الكثير لضربة الشمس، لذلك نقدم خمسة خيارات صحية للأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الترطيب وتجنب ضربة الشمس في الأيام الحارة، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

5 خيارات صحية تساعد على الترطيب فى الحر

5 خيارات صحية تساعد على الترطيب فى الحر

الفواكه والخضروات المائية: تحتوي الفواكه والخضروات مثل البطيخ والبطماطم والخيار والبرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.



المشروبات العضوية الطبيعية: تشمل الماء وعصير الفاكهة الطبيعي والمشروبات العشبية المثلجة والشاي الأخضر، تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية، حيث يمكن أن تسبب فقدان المزيد من السوائل.



الأطعمة الغنية بالماء: بعض الأطعمة مثل الشوربة والعصائر الطبيعية والسلطات المرطبة تحتوي على نسبة عالية من الماء والمغذيات، يمكنك تناول الشوربة الباردة مثل الغازباتشو الباردة أو السلطات الطازجة المكونة من الخضروات والفواكه.



المأكولات البحرية: تحتوي أسماك المياه العكرة والقشريات مثل السلمون والسردين والتونة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تساعد في تحسين مرونة الجلد والحفاظ على الترطيب الطبيعي.



المكملات الغذائية: بالإضافة إلى الأطعمة المذكورة أعلاه، يمكنك أيضًا اتخاذ مكملات غذائية مثل زيت السمك (زيت كبد الحوت) أو مكملات زيت الزيتون لتعزيز الترطيب والحفاظ على صحة الجلد.



مهم جداً أن تشرب كميات كافية من الماء بانتظام على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر للشمس في فترات الذروة واستخدام واقي الشمس وارتداء الملابس الخفيفة وتجنب الملابس ذات الألوان الداكنة، لحماية الجلد من الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية.