وزير النقل يكشف عن طلب أنجيلا ميركل منه عام 2018

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مشروعات قناة السويس وطريق الجلالة والأنفاق وشرق بورسعيد كانت بداية النجاح للشركات المصرية.



وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بتشغيل 20 شركة وطنية مصرية في المشروعات القومية، حيث أنه حريص على تشغيل الشركات المصرية الوطنية في المشروعات القومية.



وتابع الوزير: «وعدت الرئيس السيسي أن يتم تأهيل وتصدير الشركات المصرية للعمل في المشروعات العالمية، فالعالم يتابع جهود الشركات المصرية في المشروعات القومية، وذلك بعد أن قامت إحدى الشركات بتنفيذ سد روفيجي في تنزانيا كأول مشروع خارج مصر».



وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم ترشيح شركتى المقاولون العرب والسويدي لخبرتهما الإفريقية في تنفيذ المشروعات العملاقة في تنزانيا، وسيتم الاحتفال بخروج الكهرباء من سد تنزانيا قريبًا.



وتابع وزير النقل: لدينا شركات المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي وأبناء حسن علام وإيديكس والنيل للطرق يعملون في الدول العربية ، ويوجد لدينا اليوم 15 شركة وطنية مصرية تعمل في العراق وليبيا وتنزانيا والإمارات وعمان.



واستطرد الفريق كامل الوزير: في عام 2018/2019 أنجيلا ميركل طلبت تأهيل 200 مهندس مصري وقامت بإعادة 40 منهم بعد تدريبهم والإبقاء على 160 مصريا في ألمانيا، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بمهندسين وفنيين وقائدي قطارات مصريين للعمل في شركة سكك حديد ألمانيا.



واختتم الوزير: لأول مرة سكك حديد ألمانيا اختارت 15 سائقا و5 مهندسين بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل في ألمانيا، وسيسافرون قريبًا.



