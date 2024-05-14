عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يكشف عن طلب أنجيلا ميركل منه عام 2018

وزير النقل وميركل
وزير النقل وميركل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مشروعات قناة السويس وطريق الجلالة والأنفاق وشرق بورسعيد كانت بداية النجاح للشركات المصرية.


وأضاف وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه بتشغيل 20 شركة وطنية مصرية في المشروعات القومية، حيث أنه حريص على تشغيل الشركات المصرية الوطنية في المشروعات القومية.


وتابع الوزير: «وعدت الرئيس السيسي أن يتم تأهيل وتصدير الشركات المصرية للعمل في المشروعات العالمية، فالعالم يتابع جهود الشركات المصرية في المشروعات القومية، وذلك بعد أن قامت إحدى الشركات بتنفيذ سد روفيجي في تنزانيا كأول مشروع خارج مصر».


وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم ترشيح شركتى المقاولون العرب والسويدي لخبرتهما الإفريقية في تنفيذ المشروعات العملاقة في تنزانيا، وسيتم الاحتفال بخروج الكهرباء من سد تنزانيا قريبًا.


وتابع وزير النقل: لدينا شركات المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي وأبناء حسن علام وإيديكس والنيل للطرق يعملون في الدول العربية ، ويوجد لدينا اليوم 15 شركة وطنية مصرية تعمل في العراق وليبيا وتنزانيا والإمارات وعمان.


واستطرد الفريق كامل الوزير: في عام 2018/2019 أنجيلا ميركل طلبت تأهيل 200 مهندس مصري وقامت بإعادة 40 منهم بعد تدريبهم والإبقاء على 160 مصريا في ألمانيا، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بمهندسين وفنيين وقائدي قطارات مصريين للعمل في شركة سكك حديد ألمانيا.


واختتم الوزير: لأول مرة سكك حديد ألمانيا اختارت 15 سائقا و5 مهندسين بعد تدريبهم وتأهيلهم للعمل في ألمانيا، وسيسافرون قريبًا.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

بإطلالة جذابة.. زوجة لاعب الأهلي السابق تستمتع بالإجازة الصيفية على البحر

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

قرار مهم من المالية بشأن مرتبات شهر يونيو 2024

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

ترشيحاتنا

حزب الله يعرض مشاهد من استهداف منطقة تجسس في موقع إسرائيلي |فيديو

شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

الصومال تعرب عن امتنانها للتضامن العربي ضد إثيوبيا ومذكرة التفاهم الباطلة

جامعة عين شمس تصدر تعليمات بشأن تطبيق قواعد الرأفة

وزير الري: أنا أكثر شخص مُغرم بالسد العالي و«مستقبل مصر» مشروع قومي لمصر|فيديو

الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا عاجلاً بشأن مصرع موظف لها في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| إعصار يضرب بلدة أمريكية ويتسبب في خسائر فادحة

روتانا تنشر بيانًا بخصوص تطورات الأزمة مع شيرين عبد الوهاب

سر تصرفات كبار السن الغريبة وكثرة المشاكل.. أخصائي طب الشيخوخة يوضح

اكتشاف جسمين أكبر من جبل إيفرسيت داخل نواة الأرض .. تفاصيل

فيديو

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

حبي للسينما مقدس.. رئيسة تحكيم مهرجان كان تلقي خطابا في حفل الافتتاح

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-