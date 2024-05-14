نواب لجنة الإسكان يكشفون لـ صدى البلد أسباب زيادة أسعار العقارات رغم انخفاض قيمة مواد البناء.. ويوضحون موعد هبوطها

نواب البرلمان عن أسعار العقارات:

زيادة مواد البناء تنعكس علي زيادة التكلفة على المطور العقاري

العقار يمرض ولا يموت وهو الابن البار

الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض كبير في أسعار العقارات

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أسباب زيادة أسعار العقارات في مصر رغم خفض أسعار المواد البناء، مؤكدين أن الزيادة بسبب البناء باستخدام مواد بناء غالية الثمن مما يجعل الملاك يمتنعون عن بيع العقارات بسعر مخفض ولكن خلال الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض كبير في سعر العقار في مصر لدخول شريحة اخري من المواطنين لبناء اراضي جديدة وبيعها مما يجعل هناك حالة من التنافس الذي ينتج عنها خفض في أسعار العقار.

في البداية، قالت مرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الطبيعي انخفاض أسعار العقارات في مصر حال تراجع أسعار مواد البناء ولذلك يرجع الأمر للعرض والطلب عند وجود عرض أكبر على مساكن الإسكان الاجتماعي من جانب شريحة كبيرة من المواطنين يخلق نوعا من أنواع المنافسة في سوق العقارات مما ينتج عنه خفض في الأسعار.

وأضافت “عازر” لـ"صدى البلد"، أنه حال زيادة العرض في السوق سوف ينخفض الاسعار خصوصا مع اقبال المواطنين علي مساكن الإسكان الاجتماعي، مشددة علي أهمية توسيع دائرة الإسكان الاجتماعي ومنح المواطنين شقق دون فوائد مما يعود بالنفع علي المواطن الذي تحمل فاتورة البناء والبقاء خلال الفترة الماضية

وأوضحت النائبة أنه حال زيادة المعروض من مساكن الشباب يخلق نوع من المنافسة التي تسهم في خفض الأسعار، لافتة إلى أن زيادة أسعار العقارات في مصر رغم تراجع سعر مواد البناء ليس له داع وذلك يوجب زيادة المعروض لخلق تنافسية في سوق العقارات في مصر.

وفي السياق ذاته، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض كبير في أسعار العقارات في مصر خصوصا بعد هبوط سعر المواد البناء، والعكس صحيح بسبب كون مطور العقاري يحرص علي تخصيص هامش ربح أثناء البيع.

ثقافة شراء العقارات في مصر

وأكدت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع التكلفة سواء سعر الأرض أو مواد ومستلزمات البناء التي تتمثل في الحديد والأسمنت وغيرها مثل يساهم في زيادة التكلفة على المطور العقاري ، ويتحمل ارتفاع هذه التكلفة هو المستهلك أو الذي سوف يشتري هذا العقار سواء بغرض السكن أو الاستثمار.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن هناك الكثير من العقارات المعروضة، وهناك أيضا مستهلك ممن يريد الشراء على الرغم من زيادة سعرها، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، لأنه من عاداتنا هو شراء شقة للابن عندما يحين وقت الزواج، ومن الممكن تأجيره والادخار به، لأن قيمته تزيد ويجلب دخل شهري، أو حتى شراؤه وإعادة بيعة بعدة مدة لتحقيق هامش ربح.

وأكملت حديثها قائلة": هذه الأسباب تجعل هناك إقبالا على شراء العقارات، لأنه يمكن استخدامه بأشكال مختلفة مثل السكني أو الإداري والتجاري، والطبي فهناك الكثير من أنواع العقارات، وأغراض تملكها أيضا كثيرة، "العقار يمرض ولا يموت وهو الابن البار"، العقار يمكن تأجيره عند بلوغ السن التقاعد ويدر دخلا، لذلك ثقة المستهلك أو المستثمر في السوق العقاري يجعل هناك تزايدا في الطلب على العقار، أيضا نسبة الزيادة السكانية.

ولفتت النائبة الي توسع شركات العقارات دليل على أن هناك إقبال على الشراء، وإذا كان هناك زيادة في أسعار مواد البناء سوف يكون هناك زيادة في أسعار العقارات والعكس، وإذا استقرت أسعار الأراضي ومواد البناء سوف يكون هناك استقرارا في الأسعار.

ومن جانبه، قال حشمت أبو حجر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب عدم خفض أسعار العقارات في مصر رغم تراجع أسعار البناء، هو إنشاء هذه العقارات بأسعار مواد بناء غالية الثمن ما يجعل هناك حالة من عدم الرضا لبيع هذه العقارات بأسعار مخفضة.

خفض أسعار العقارات في مصر

وأوضح أبو حجر لـ" صدى البلد"، أن بقاء أسعار العقارات المرتفعة لن يصمد كثيرا، فخلال شهرين من اليوم سوف تنخفض أسعار جميع العقارات في مصر والسيارات أيضا وغيرها نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية في خفض الأسعار والاستقرار الموجود حاليا في السوق.

الناس هتبيع بأسعار مخفضة

وتابع النائب حديثه قائلا:" الناس هتبيع بأسعار مخفضة محدش هيحتفظ بالسعر كتير خصوصا حال بناء مجموعة من التجار عقارات علي اراض جديدة بأسعار مواد بناء مخفضة ما يجعل هناك حالة من التنافس الحر ينتج عنه خفض في أسعار العقارات بمصر فسياسة العرض والطلب ستنتصر في النهاية".

وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024



سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40891 جنيهًا مسجلًا ارتفاعا قدره 773 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سجل حديد عز نحو 42868 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قدره 989 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سعر حديد السويس 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى 41000 جنيه.

حديد بشاى 41000 جنيه.

سعر حديد العشري 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر:

ونقدم من خلال هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي 2272 جنيهًا، مسجلًا تراجعا قدره 14 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيهًا .