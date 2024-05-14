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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر

العقارات في مصر
العقارات في مصر

قالت مرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الطبيعي انخفاض أسعار العقارات في مصر حال تراجع أسعار مواد البناء ولذلك يرجع الأمر للعرض والطلب عند وجود عرض أكبر على مساكن الإسكان الاجتماعي من جانب شريحة كبيرة من المواطنين يخلق نوعا من أنواع المنافسة في سوق العقارات مما ينتج عنه خفض في الأسعار.

 

وأضافت “عازر” لـ"صدى البلد"، أنه حال زيادة العرض في السوق سوف ينخفض الاسعار خصوصا مع اقبال المواطنين علي مساكن الإسكان الاجتماعي، مشددة علي أهمية توسيع دائرة الإسكان الاجتماعي ومنح المواطنين شقق دون فوائد مما يعود بالنفع علي المواطن الذي تحمل فاتورة البناء والبقاء خلال الفترة الماضية.

 

وأوضحت النائبة أنه حال زيادة المعروض من مساكن الشباب يخلق نوع من المنافسة التي تسهم في خفض الأسعار، لافتة إلى أن زيادة أسعار العقارات في مصر رغم تراجع سعر مواد البناء ليس له داع وذلك يوجب زيادة المعروض لخلق تنافسية في سوق العقارات في مصر.


وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024


سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40891 جنيهًا مسجلًا ارتفاع قدره 773 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سجل حديد عز نحو 42868 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 989 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي 2272 جنيهً، مسجلًا تراجعا قدره 14 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيهًا .

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