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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موعد خفض أسعار العقارات والسيارات في مصر| خاص

العقارات
العقارات

قال حشمت أبو حجر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سبب عدم خفض أسعار العقارات في مصر رغم تراجع أسعار البناء، هو إنشاء هذه العقارات بأسعار مواد بناء غالية الثمن ما يجعل هناك حالة من عدم الرضا لبيع هذه العقارات بأسعار مخفضة.

خفض أسعار العقارات في مصر

وأوضح أبو حجر لـ" صدى البلد"، أن بقاء أسعار العقارات المرتفعة لن يصمد كثيرا، فخلال شهرين من اليوم سوف تنخفض أسعار جميع العقارات في مصر والسيارات أيضا وغيرها نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية في خفض الأسعار والاستقرار الموجود حاليا في السوق.

الناس هتبيع بأسعار مخفضة 

وتابع النائب حديثه قائلا:" الناس هتبيع بأسعار مخفضة محدش هيحتفظ بالسعر كتير خصوصا حال بناء مجموعة من التجار عقارات علي اراض جديدة بأسعار مواد بناء مخفضة ما يجعل هناك حالة من التنافس الحر ينتج عنه خفض في أسعار العقارات بمصر فسياسة العرض والطلب ستنتصر في النهاية".

وفيما يلي نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024


سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40891 جنيهًا مسجلًا ارتفاعا قدره 773 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سجل حديد عز نحو 42868 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قدره 989 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الاثنين.

سعر حديد السويس 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى 41000 جنيه.

حديد بشاى 41000 جنيه.

سعر حديد العشري 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر:

ونقدم من خلال هذا التقرير أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي 2272 جنيهًا، مسجلًا تراجعا قدره 14 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيهًا .

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