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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي: نتنياهو لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي أبرمتها إسرائيل|فيديو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتنياهو لا يعترف بالأتفاقيات الدولية التي سبق و أبرمتها إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس السادات كان محقاً عندما قال :"أنا أحارب أمريكا لا إسرائيل".

 

وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"المذاع عبر فضائية "DMC"، أن أمريكا تقدم الشئ و نقيضه و تدعم إسرائيل بشكل مستمر و مبالغ فيه، لافتاً إلى أن نتنياهو له مصلحة مباشرة في إستمرار الحرب حفاظاً على بقائه في المنصب.


وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن نتنياهو متهم في تُهم مالية، و قد يزج به في السجن بعد الحرب، مضيفاً   أن الرأي العام الأمريكي المعترض على حرب غزة إنساني و غير مؤثر سياسياً.


ولفت السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن محكمة العدل الدولية تعلن عن جلسات أستماع بخصوص تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل الخميس و الجمعة المقبلين.

جمال بيومي نتنياهو الاتفاقيات الدولية السادات إسرائيل

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