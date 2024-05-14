جمال بيومي: نتنياهو لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي أبرمتها إسرائيل|فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتنياهو لا يعترف بالأتفاقيات الدولية التي سبق و أبرمتها إسرائيل، مؤكداً أن الرئيس السادات كان محقاً عندما قال :"أنا أحارب أمريكا لا إسرائيل".

وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"المذاع عبر فضائية "DMC"، أن أمريكا تقدم الشئ و نقيضه و تدعم إسرائيل بشكل مستمر و مبالغ فيه، لافتاً إلى أن نتنياهو له مصلحة مباشرة في إستمرار الحرب حفاظاً على بقائه في المنصب.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن نتنياهو متهم في تُهم مالية، و قد يزج به في السجن بعد الحرب، مضيفاً أن الرأي العام الأمريكي المعترض على حرب غزة إنساني و غير مؤثر سياسياً.



ولفت السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى، أن محكمة العدل الدولية تعلن عن جلسات أستماع بخصوص تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل الخميس و الجمعة المقبلين.