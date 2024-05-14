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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكيلو بـ 5 جنيهات.. طرح باكورة إنتاج مزارع الطماطم بالوادي الجديد

محصول طماطم
محصول طماطم

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن طرح باكورة إنتاج مزارع مفيض باريس بإجمالي 5 أطنان من محصول الطماطم من إنتاج مشروعات الاستثمار الزراعي ببحيرة باريس، بسعر 5 جنيهات للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية بمركزي باريس وبلاط؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، تأكيدا على طرح منتجات بحيرة باريس بالأسواق وخاصة بالمراكز والمناطق النائية بأسعار مخفضة.


وأكد محافظ الوادي الجديد، استمرار طرح كميات كبيرة من الدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بمنفذ ديوان عام المحافظة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وهو ما ساهم فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضروات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

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وشدد الزملوط على توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الحكومية الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع، حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن. 

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