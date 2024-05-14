شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمحيط مدينة صور جنوبي لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن شخصين قتلا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام اللبنانية إن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف سيارة على طريق عام صور- الحوش قرب تعاونية الرمال بثلاثة صواريخ.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن "السيارة تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ أطلقت من طائرة بدون طيار".

وأظهرت لقطات من مكان الحادث اشتعال النيران في السيارة، كما تم تصوير سيارات الإسعاف وهي في طريقها إلى مكان الحادث.

ونقلت وسائل إعلام أخرى عن مصادر في لبنان بارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي وقع في صور إلى ثلاثة.