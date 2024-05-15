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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة: الدوري المصري الأقوى أفريقيًا.. والوقت مبكر للحكم على حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ، إنه تم تقديم العديد من الحوافز والمزايا لابطال مصر بمختلف الألعاب للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين للخارج.

وتابع خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي،  أن الدوري المصري أقوى دوري في القارة الافريقية، منوها ان المنتخب المصري أمامه العديد من التحديات خلال المباريات القادمة.

وتابع: "حسام وابراهيم لهما إنجازات في مجال الرياضة، فهم أيقونة الرياضة المصرية ، وأتى وقتهم لتولي المنتخب المصري".

وعن تصريحات حسام حسن عن المنتخب المصري التي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء، قال صبحي:" حسام نفى هذا الكلام وأكد أنه تم تحريفه ".

وتابع أن دورنا هو توفير الظروف المناسبة للمنتخب المصري لتحقيق أفضل نتائج، ونحافظ على استقرار المشهد، ويجب عدم الحكم على المدير الفني الجديد للمنتخب الآن لأن الوقت مبكر جدًا على هذا الأمر.

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