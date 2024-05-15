الدفاعات الجوية الروسية تصد هجومًا كثيفًا لصواريخ أوكرانية فوق «سيفاستوبول»

أعلنت الدفاعات الجوية الروسية، عن إسقاط عدد من الصواريخ فوق سيفاستوبول وفي منطقة مطار بيلبيك، ما أسفر عن تساقط الشظايا واندلاع حريق بالقرب من قرية بوليوشكو، وتم إخماده.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف، عبر قناته على "تيليجرام"، إن “الوحدات العسكرية (الروسية) تصد هجوما نفذه الأوكرانيون”.

وأضاف رازفوزاييف "بحسب المعلومات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة صواريخ فوق البحر وفي منطقة مطار يبلبيك".

ولفت إلى أنه تم وضع جميع الخدمات في سيفاستبول في حالة تأهب، كما أخمدت فرق الإطفاء بالمدينة حريقا ناجما عن شظايا متساقطة بالقرب من قرية بوليوشكو.

وأشار رازفوزاييف إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار في البنية التحتية للمدينة.