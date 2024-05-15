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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر وإيطاليا توقعان على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

الجزائر وإيطاليا
الجزائر وإيطاليا توقعان على مذكرة تفاهم

وقعت الجزائر وإيطاليا، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والوصول إلى شراكة في مجال البحث العلمي.
وأشرف على توقيع المذكرة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال بداري، ووزيرة الجامعة والبحث الإيطالية، أنا ماريا بيرنيني، بمقر الوزارة الجزائرية بالعاصمة.
وأوضح بداري أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والوصول به إلى شراكة خاصة في المجال التربوي من أجل توفير بيئة تعليمية موحدة بين الجامعات الجزائرية و الإيطالية، وكذلك إنشاء شبكة جامعية وبحثية مشتركة بين البلدين.
كما تهدف هذه المذكرة إلى إبرام اتفاقية توأمة بين مختلف الهياكل الجامعية للبلدين، والتحضير لإنشاء جامعة من الجيل الرابع في كلا البلدين، وتعزيز مسعى الانتقال من جامعة تقليدية إلى جامعة ريادة أعمال من شأنها المساهمة في خلق الثروة.
من جانبها، أعربت بيرنيني عن "استعدادها من أجل تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين البلدين لرفع التحديات في مجال التدريب الجامعي والبحث العلمي، وتحضير الطلبة للمهن المستقبلية في مختلف المجالات.

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