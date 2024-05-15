فرج عامر يوجه رسالة للأهلي قبل مواجهة الترجي بالنهائي الأفريقي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، منشورا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "الاهلي يستعد لمباراة الذهاب في بطولة ابطال افريقيا امام الترجي في تونس ، اتمني للاهلي التوفيق والفوز باذن الله ، المباراة تحتاج إلي تركيز وكفاح حتي صافرة الحكم بنهاية المباراة".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يتطلع عشاق الكرة المصرية للقاء الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل، على ملعب رادس.

وستكون مباراة الإياب يوم السبت 25 مايو في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.