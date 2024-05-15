حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .



وتوصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.



وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.