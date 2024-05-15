المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في مخيم جباليا

تخوض قوات المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخلال الأيام الماضية خاضت المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع الاحتلال وكبدته خسائر فادحة في الأرواح ومصابين ومعدات .

وعلى إثر وقع المعارك، انسحب الاحتلال من حي الزيتون في مدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت ٦ أيام.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أعلن إنهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة.

في هذا السياق، أشار الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من منطقة جباليا باتجاه غلاف غزة.

