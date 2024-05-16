بالقانون.. السجن المشدد عقوبة الموظف المختلس

يرتكب العديد من الموظفين جرائم الاحتلال بقصد الحصول على مبالغ مالية لصالحهم دون وجه حق، عاقب قانون العقوبات نص المادة 112 من قانون العقوبات على أنه كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.



وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:



(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.



(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.



(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.





و على ذكر القانون ، يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:



(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.



(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.



(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.



(د) النقابات والاتحادات.



(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.



(و) الجمعيات التعاونية.



(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.



(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.