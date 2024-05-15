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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2362.80 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 28.57 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 990.06 دولار.

بينما صعد البلاتين 2.2% إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.

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