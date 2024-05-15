مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2362.80 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 28.57 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 990.06 دولار.

بينما صعد البلاتين 2.2% إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.