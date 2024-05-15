رغم التعافي العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر على مستوى جميع الأعيرة

تعافى سعر الذهب عالميًا خلال تداولات أمس الثلاثاء وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة.



يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب خلال جلسة أول أمس بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية الهامة ويرجع هذا الانخفاض إلى عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث ترغب الأسواق في الاستعداد لتقبل بيانات التضخم الهامة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.

وشهد سعر الذهب المحلي عيار 21 ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى مستوى 3110 جنيهات للجرام.

ورغم محاولة السعر الارتفاع والابتعاد عن هذا المستوى ولكنه يظل في حاجة إلى زخم إيجابي للوصول إلى مستوى المقاومة 3150 جنيهًا للجرام وقد يحصل على هذا الزخم من تحركات أونصة الذهب العالمي.

سعر الذهب عالميًا

سجّل سعر الذهب عالميا 2359 دولارًا للأوقية.

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15\5\2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2666 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 3110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3554 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24.880 جنيهًا.

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى 13.2 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 17% عن الربع الأول من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 15.8 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الرابع من العام الماضي عند 11.5 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الأول من العام سجلت 8 أطنان لترتفع بنسبة 3% عن مشتريات الربع الأول من 2023. أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية فقد سجلت 5.2 طن منخفضة بنسبة – 36% بالمقارنة مع مشتريات الربع الأول 2023 التي كانت عند 8.1 طن.