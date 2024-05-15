قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

قضت المحكمة الاقتصادية بوقف تنفيذ العقوبة على الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان في الدعوى القضائية المقامة ضده من رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، ويتهمه فيها بالسب والقذف وتعمد الإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقدم دفاع مرتضى منصور توكيلا بالصلح بينه وبين الإعلامي، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

مرتضى منصور

كانت محكمة شمال الجيزة أصدرت حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور مبلغ 400 ألف جنيه كتعويض لمحمد عثمان، محامي الأهلي، لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.

وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.

كما قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل 8 دعاوى ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان، مستشار النادي الأهلي، وهاني العتال وعبد الناصر زيدان، بتهمة السب والقذف، لجلسة 28 مايو.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بالبراءة على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية.

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

