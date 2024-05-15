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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحثة: مصر لم توقف اتصالاتها المكثفة لإنهاء التصعيد في قطاع غزة| فيديو

جمهورية مصر العربية
جمهورية مصر العربية

قالت مروة عبد الحليم، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر عملت على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وكانت البداية من قمة القاهرة للسلام، متابعة أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية تم عبر عدة محاور؛ سياسي وأمني ودبلوماسي وإنساني.
 

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وأضافت “عبد الحليم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مصر منذ السابع من أكتوبر وهي تعمل على مدار شهور للتوصل لهدنة ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها لتوصل إلى اتفاق، بجانب أن الاتصالات المصرية لم تتوقف طيلة الشهور الماضية مع تصاعد وتيرة الحرب على قطاع غزة.
 

وأشارت إلى أن الإدارة المصرية أيضًا لم تتوقف عن استقبال الوفود من حركة حماس وعقد تفهمات مستمرة مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي، لافتة إلى أن هناك تعنتا كبيرا من الجانب الإسرائيلي يمنع التوصل لأية حلول.

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