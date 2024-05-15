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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحثة: قمة البحرين إعادة لتوحيد الصف العربي مرة أخرى تجاه القضية الفلسطينية

صدى البلد

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات إن قمة البحرين هي إعادة لتوحيد الصف العربي مرة أخرى تجاه القضية الفلسطينية من خلال وضع حل عادل ومستدام وهو حل الدولتين.

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وأضافت “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك تنسيق بين دولة البحرين والدولة المصرية الشهر الماضي لمناقشة هذه القضية، ومتوقع أيضًا أن تخرج القمة الحالية بمؤتمر دولي لحل الأزمة الفلسطينية.

 

وتابعت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الولايات المتحدة تحاول في المقام الأول الحفاظ على الأمن الإسرائيلي.

قمة البحرين البحرين القضية الفلسطينية إكسترا نيوز صدى البلد توك شو

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