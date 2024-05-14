قمة البحرين.. وزير الخارجية التونسي يلتقي نظيره اليمني

ذكرت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، التقى نظيره اليمني شائع محسن الزنداني، على هامش الاجتماعات الوزارية في العاصمة البحرينية المنامة للتحضير للقمة العربية التي تنطلق نهاية الأسبوع الجاري.

أوضحت الخارجية التونسية في بيان لها أن اللقاء مثل مناسبة للتباحث حول حرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أهم مشاريع القرارات التي ستعرض على القمة ولاسيما الخاص منها بالوضع في اليمن، حيث أطلع الوزير التونسي على آخر التطورات في اليمن.

كما اطلع عمار نظيره اليمني على تقدم المسار الإصلاحي في تونس.

وتناول اللقاء كذلك علاقات التعاون الثنائي القائمة بين تونس واليمن الشقيق في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.