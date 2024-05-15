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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن سحب عدد من قواته من خاركيف.. وقرار مفاجئ من زيلينسكي

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، سحب عدد من قواته من أجزاء في منطقة خاركيف.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن "قواتنا تراجعت في لوكيانتسي وفوفتشانسك بخاركيف إلى مواقع مناسبة".

وقد أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألغى زيارة إلى إسبانيا والبرتغال، حيث ذكرت شبكة سي إن إن وغيرها من وسائل الإعلام البرتغالية أن ذلك كان بسبب تجدد القتال في بلاده.

وكان من المقرر أن يعقد الملك فيليبي ملك إسبانيا حفل استقبال لزيلينسكي في 17 مايو ويستضيف وجبة على شرفه.

كما كان من المتوقع أيضا أن يوقع زيلينسكي اتفاقية تعاون أمني ثنائي مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلان مشترك من حلف شمال الأطلسي العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة البرتغالية إن الرئيس الأوكراني ألغى الزيارة لكنه لم يقدم سببا.

بينما قالت الحكومة الإسبانية إنها لا تستطيع التعليق لأسباب أمنية.

إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، التزمت إسبانيا بدعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والعسكرية بعد الحرب الروسية في فبراير 2022.

كان من المقرر أن تتزامن زيارة زيلينسكي المخطط لها مع تعهد الاتحاد الأوروبي بالدعم الأمني طويل الأجل لكييف، وفقا لمسودة وثيقة.

وأكد زيلينسكي، أمس الثلاثاء أنه "من السابق لأوانه" استخلاص نتائج المعارك في الجارية في مدينة خاركيف الأوكرانية.
وقال زيلينسكي -في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"- "يبدو الوضع في خاركيف أكثر صعوبة الآن، ولا يزال الأمر كذلك من المبكر استخلاص النتائج، لكن الوضع تحت السيطرة، وجنودنا يمنعون الروس من التقدم".

 وأوضح الرئيس الأوكراني "لكننا عززنا القطاعات، وخاصة خاركيف، والآن جاء العديد من الجنود، وخاصة من خاركيف، وهم يقومون بعملهم للدفاع عن منطقة خاركيف، وأشكرهم على فعاليتهم".

وكانت روسيا قد بدأت يوم الجمعة عملية توغل عبر الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا في منطقة خاركيف.

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