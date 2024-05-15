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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرحلة جديدة.. كلمة أمير الكويت بعد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

ألقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، كلمة خلال أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية.

وقال أمير الكويت بعد أداء رئيس وأعضاء الوزارة اليمين الدستورية، إن الكويت في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود.

وأضاف مخاطبا رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء الجدد: "أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لأخي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على جهوده في تنفيذ تكليفنا باختيار أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة".

وتابع: «نهنئ الأخوات والإخوة الوزراء على نيلهم الثقة، مؤكدين أن هذه المناصب أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، داعين الله تعالى أن يسدد بالتوفيق خطاكم لتحقيق كل ما نتطلع إليه من رقي وازدهار لوطننا العزيز وخير ورغد عيش لأبنائه الكرام».

وأكد أمير الكويت أن "مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد والعطاء اللا محدود لوطن له حقوق علينا ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم".

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