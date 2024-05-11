أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. وتحذير عاجل من الأرصاد.. وطلب غريب من ياسمين عز على الهواء| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ ما زلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.

عاجل| أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة.. فيديو

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، كما أعلن توقيف العمل ببعض بنود الدستور.



مصطفى بكري: جيش الاحتلال دمر غزة بما يوازي استخدام 4 قنابل ذرية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير لقطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء دون ذنب أو جريمة.



إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

طالبت الإعلامية ياسمين عز، ببروتوكول لإنهاء الخطوبة وعلاقات ما قبل الزواج.

حسام موافي يحذر من أكل الشارع بسبب المرض اللعين.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن علاج مرض السكري ليس عبارة عن روشتة فقط، بل هو قائم على 3 عناصر أساسية وهي، «نظام غذائي، ممارسة الرياضة، الأدوية».

ليلة دامية.. آخر التطورات الميدانية والعسكرية في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن هذه الليلة كانت دامية على الفلسطينيين، وذكرتهم بالأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف القذائف ولا الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية، التي كانت ساحة قتال حقيقية للآليات العسكرية طيلة ساعات الليل وحتى هذه اللحظة.



اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

أكد عبدالجواد أحمد، الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب، أن مصر تبذل جهودا كبيرة بمختلف هيئاتها لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، بالإضافة إلى جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لشعب فلسطين ورفضها الكامل لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.



إغلاق المنافذ وقطع الإمدادات .. القاهرة الإخبارية ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

قال رمضان المطعني ، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن المشهد يبقى على حاله من خلال الضربات المتتالية والاستهدافات التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هدأت وتيرة هذه الأحداث والضربات منذ دقائق من الآن، خاصة أن هناك بعض العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد عدد من الآليات والأهداف الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.



أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا بالقدس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا في القدس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.