عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إغلاق المنافذ وقطع الإمدادات .. القاهرة الإخبارية ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

صدى البلد

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن المشهد يبقى على حاله من خلال الضربات المتتالية والاستهدافات التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هدأت وتيرة هذه الأحداث والضربات منذ دقائق من الآن، خاصة أن هناك بعض العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد عدد من الآليات والأهداف الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن أعمدة الدخان جراء الضربات تغطي مساحة كبيرة من سماء رفح الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى نزوح، بحسب منظمة الأونروا، 80 أو 100 ألف شخص، هذا النزوح الداخلي من شرقي رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى في المدينة ما يؤشر على تصاعد الأوضاع هناك في الناحية الأخرى ومزيد من الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين.

قطاع غزة

وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد مزيدا من الصعوبات والحالات الإنسانية التي حذرت منها مصر مرارا وتكرارا من جراء سيطرة الجانب الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وكان هناك اتصالات من الجانب المصري مع مختلف الجهات لدعم الفلسطينيين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية بعد توقفها بشكل تام.

https://www.youtube.com/watch?v=wzEFNca-tno&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الجانب الفلسطيني القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي دعم الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

تأييد 143 دولة.. الأمم المتحدة تعلن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

حسام موافي يوضح خطورة سقوط صمام القلب

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

حسام موافي يحذر من وجود دم في البراز.. يؤدي لمرض خطير

المواد الغذائية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الألبان في مصر 50%

دعاء المذاكرة.. احرص عليه لعدم النسيان وتحصيل المعلومات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. درة تستعرض جمالها بعد إنقاص وزنها

«سانده على الهرم».. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

مثل الحلوى بالشارع|دولة تبيع سبائك الذهب عبر آلات الشراء .. فما هي؟

في سن الشباب.. صورة نادرة لـ والدة يسرا اللوزي

فيديو

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

فرص بنصف الثمن في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. الشروط والتفاصيل

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-