أبو الغيط يدين الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا بالقدس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية ومهاجمة مقر أونروا في القدس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

المناورات

وأشار أبو الغيط إلى أن المناورات الإسرائيلية المتواصلة لإحباط التوصل إلى اتفاق يقود إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أصبحت مكشوفة للجميع.

وأكد أبو الغيط أن الهجوم على رفح الفلسطينية جريمة تضاف إلى السجل الإجرامي للاحتلال الذي يرفض الاستماع لصوت العقل.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=eU9WmW-bCM9o8AmE