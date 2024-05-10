إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

طالبت الإعلامية ياسمين عز، ببروتوكول لإنهاء الخطوبة وعلاقات ما قبل الزواج.

متابعة أن هذه المرحلة تعتبر مهمة للتأهيل النفسي لكلّ من الخطيبين وعائلتيهما.



وأضافت ياسمين عز، خلال حلقتها من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر إنه كما يوجد بروتوكول للدخول في علاقة خطوبة، فإنه يتعين علينا أيضاً اتباع بروتوكول للخروج منها، متابعة: لابد للبدايات أن تستند للأصول والنهايات بالأخلاق.

وتابعت ياسمين عز، أن الضروري الاستعداد لتقبل مسألة الرفض والتأقلم معها، وأنه ينبغي العمل على اكتشاف عيوب ومزايا الطرف الآخر أثناء فترة الخطوبة والتي قد تؤدي إلى اتخاذ قرار بإنهاء العلاقة.