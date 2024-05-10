تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، : «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية».



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ان : «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلا».

