عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة. 

txt

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

txt

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، : «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية». 


وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ان : «الليلة المقبلة، ستشهد البلاد كتلا هوائية شمالية ونبدأ تدريجيا نشعر باعتدال الأجواء في فترة الليل، وأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، وبخاصة الشمالية، وفي الأسبوع المقبل، ستعود البرودة إلى الجو ليلا». 
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم الكتل الهوائية المناطق الصحراوية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجة مئوية قيم الحرارة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

موضوعات متعلقة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة

إغلاق المنافذ وقطع الإمدادات.. القاهرة الأخبارية ترصد التفاصيل من أمام معبر رفح

هل الموت في شهر ذي القعدة من حسن الخاتمة؟.. أسراره وفضله

100 مليار دولار | طفرة في قطاع النقل بمصر .. إيه الموضوع؟

مصر للألومنيوم تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى في التشغيل ومعدلات الأداء.. تفاصيل

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تخطف الأنظار بفستان كاجوال| شاهد

احترس .. لو بتاكل هذه الأطعمة كل يوم فأنت مهدد بالنقرس

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الشيبسي زي بتاع المصانع

لتزويد المطعم بالعسل الطازج.. فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا

فيديو

الجثمان يتحرك.. قصة رجل يُفاجئ الجميع ويخرج من التابوت قبل دفنه

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-