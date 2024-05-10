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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلة دامية.. آخر التطورات الميدانية والعسكرية في رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن هذه الليلة كانت دامية على الفلسطينيين، وذكرتهم بالأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف القذائف ولا الغارات التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية، التي كانت ساحة قتال حقيقية للآليات العسكرية طيلة ساعات الليل وحتى هذه اللحظة.

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وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه سمع منذ قليل دوي انفجارات عنيفة وقوية ناجمة عن القذائف التي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية، كما أن الغارات التي نفذتها الطائرات استهدفت مجموعة من المنازل شرق هذه المدينة، وأدت إلى تدميرها بشكل كامل.

وأشار إلى أن القذائف التي أطلقتها هذه المدفعية الإسرائيلية سقطت وتعدت المنطقة الشرقية، حيث سقطت في وسط 
رفح الفلسطينية بجوار البلدية وبعض المباني السكنية المرتفعة ما أثار حالة من الخوف في صفوف المواطنين، والذين بدءوا بالفعل بالنزوح من المناطق الوسطى إلى الغربية للمدينة، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة مع تصاعد القصف الإسرائيلي.

الفلسطينية رفح

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