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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

علم مصر
علم مصر

أكد عبدالجواد أحمد، الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب، أن مصر تبذل جهودا كبيرة بمختلف هيئاتها لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، بالإضافة إلى جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لشعب فلسطين ورفضها الكامل لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن اتحاد القبائل العربية عبارة عن لم شمل وبمثابة إضافة جديدة لتحقيق أذرع تنموية في سيناء.

القبائل العربية

وتابع: اتحاد القبائل العربية سيزيد من فرص التنمية في مصر خاصة في سيناء، لافتًا إلى أن هناك العديد من الحملات التي يتعرض لها الاتحاد من أعداء الوطن. https://www.youtube.com/watch?v=evZTyLviojk

اتحاد القبائل العربية اتحاد المحامين اتحاد المحامين العرب إدخال المساعدات إطلاق النار الإعلامي مصطفى بكري

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