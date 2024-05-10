مصطفى بكري: جيش الاحتلال دمر غزة بما يوازي استخدام 4 قنابل ذرية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في تدمير كبير لقطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء دون ذنب أو جريمة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بجحم أكبر من 4 قنابل ذرية ألقيت عليه من قبل الجيش المحتل.

وأكد بكري أن الشعب الفلسطيني يضرب أروع صور الصمود في مواجهة جرائم العدو، أين أنت أيها العالم الجبان؟، لقد ضاعت كل هذه الشعارات وتكشفت الوجوه.

الشعب الفلسطيني «أبِيّ»

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العالم ما يزال يسدد اتهاماته ويسخر من الشعب الأبيّ العظيم، متسائلا: هل ترون شعوبنا وصرخاتها المكتومة؟، يريدون تهجير كل فلسطيني عبر مصر تاركا أهله ودياره وأمواله، ولكن الفلسطينيين سيظلون متمسكين بأرضهم.