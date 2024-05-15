عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى استعداد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، للسفر إلى الجزائر بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم صفقة زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بشكل رسمي.

وقال محمد الليثى، خلال تقديمه برنامج “10 و10” عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف ام” على موجات 93.7: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر شاهد تسجيلات للاعب الجزائري خلال الفترة الماضية ومعه التونسي علاء زهير، مدافع الوحدة الإماراتي، وأبدى المدير الفني للأهلي قناعته بالثنائي لكن كفة بلعيد كانت أرجح".

وأضاف: "إدارة الأهلي استقرت على ضم بلعيد بدلاً من زهير، خاصة أن نادي العين الإماراتي بالغ في طلباته المالية من أجل الاستغناء عن اللاعب التونسي حينما استفسر الأهلي - عن طريق وسطاء - من العين مؤخراً عن شروطه لبيع المدافع التونسي".

وتابع محمد الليثى: "من المقرر أن يسافر أمير توفيق إلى الجزائر عقب مباراة الترجي يوم 25 مايو الجاري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل الاتفاق مع مسئولي اتحاد العاصمة على جميع التفاصيل الخاصة لضم المدافع الجزائري، وصفقة بلعيد سوف تُكلّف خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 800 ألف دولار حسب المفاوضات الشفهية التي تمت على مدار الفترة الماضية مع النادي الجزائري".

واختتم محمد الليثى حديثه قائلا: "حصل الأهلي على موافقة بلعيد بالانتقال للقلعة الحمراء، لا سيما وأن العروض الأوروبية التي ارتبط اسم اللاعب بها مؤخراً من أندية بلجيكية وفرنسية غير جادة، كما أنها ليست أفضل من الأهلي على الصعيد المالي، بالإضافة إلى أنها ليست من أندية كبيرة في هذه الدوريات".

دوري ابطال افريقيا دوري أبطال أفريقي الجهاز الفني للأهلي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

بعد قليل.. محاكمة 4 متهمين من مسئولي توصيلات الكهرباء في «حريق استديو الأهرام»

ترشيحاتنا

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة

رماها من المنور| تجديد حبس المتهم بقـ.تل والدته في المرج

تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لمنع الغش بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-