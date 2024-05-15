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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يُجهّز ملفا بـ3 أخطاء قاتلة للاعبي الأهلي قبل نهائي أفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامى محمد الليثى طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من محللي الأداء بالفريق تجهيز ملف شامل عن الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الفريق خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً من أجل شرحها لهم ومواجهتهم بها للعمل على حلها وعدم تكرارها في نهائي أفريقيا أمام الترجي.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "يرغب كولر في تصحيح هذه الأخطاء قبل أهم مباراتين هذا الموسم أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري في نهائي أفريقيا وتتمثل أهم هذه الأخطاء في استقبال الفريق أهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات ، بجانب عدم الحفاظ على التقدم في بعض المباريات ، فضلاً عن آفة إهدار الفرص أمام مرمى المنافس ".

وأشار محمد الليثى " يرى المدير الفني أن النقاط الثلاثة السابقة هي بمثابة أخطاء قاتلة يقع فيها لاعبي الأهلي خلال المباريات الأخيرة وعليهم تصحيها وعدم تكرارها من أجل التتويج باللقب الأفريقي أمام الترجي ".

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