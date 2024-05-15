عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن قواتها ستدمر أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي في موسكو اليوم، الأربعاء.

وحول زيارة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، قالت زاخاروفا إنها تشير إلى قلق بايدن من الوضع على الجبهة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن زيارة بلينكن إلى كييف كانت "للسخرية" من الشعب الأوكراني.

جاء ذلك في حديث زاخاروفا إلى راديو "سبوتنيك" صباح اليوم، الأربعاء، حيث ذكرت أن زيارة بلينكن إلى كييف وخطابه في إحدى الحانات يشبه إلى حد كبير أن مسئولا أمريكيا جاء "للاستهزاء" بالشعب الأوكراني الذي يعاني في وضعه الراهن.

وكان بلينكن قد تذوق البيتزا المحلية بصحبة نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، وغنى مع فرقة في إحدى الحانات، وعزف على الجيتار.

وتعليقا على ذلك قالت زاخاروفا: "أنا شخصيا أقترح أن كل هذه الأغاني مع الجيتار، وهذا الفحش في طريقة تقديم المعلومات من قبل بلينكن نفسه، وهذا الازدراء، وهذه الغطرسة المطلقة، والسخرية المستمرة هي وفق ما يحتمل العقل.. لدي شعور وتساؤل ما إذا كان كل هذا يتم عن عمد؟ ربما يكون هذا نوعا من الرقص الشيطاني على العظام الأوكرانية لمحركي دمى زيلينسكي الأمريكيين".

وأعادت زاخاروفا إلى الذاكرة الرأي القائل بأن المجرم دائما ما يعود إلى مسرح الجريمة، وقالت: "ربما تكون هذه هي القصة نفسها عندما يأتي هؤلاء إلى هناك، كل هذه الشخصيات الأمريكية، للسخرية مرة أخرى، ليشهدوا أعمالهم الدموية ويسخروا منها فقط".

وقال بلينكن في اجتماع مع الطلاب في معهد البوليتكنيك بكييف إن "جميع الأوكرانيين سيكونون قادرين على ممارسة حقهم في التصويت.. بمجرد موافقة الأوكرانيين على أن الظروف تسمح بذلك".

وتابعت زاخاروفا: "لماذا يأتي شخص من الجانب الآخر ويقول إن كل ما هو مكتوب في قوانينكم يمكن تجاهله. ويقول: عندما تنضج الظروف، عندما يشعر شعب أوكرانيا بذلك. لا أعرف كيف ينبغي لشعب أوكرانيا أن يشعر بهذا. هل ينبغي توفير مزيد من الأسلحة؟ أم حينما لا يصبح هناك أحد كي يشعر بذلك؟".

الخارجية الروسية الشعب الأوكراني المتحدثة باسم الخارجية الروسية أوكرانيا انتوني بلينكن زاخاروفا زيارة وزير الخارجية الأمريكي كييف ماريا زاخاروفا وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزارة الخارجية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

اكسيوس: انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن رفح

روسيا: محاولات الغرب مصادرة الأصول الروسية "استعمارية وجزء من حرب هجينة"

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-