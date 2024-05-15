مؤسسة تحول خلايا النباتات والحيوانات إلى طاقة حيوية.. تفاصيل

قال المهندس وائل رضوان، رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، إنه بداية من 2009 تم البدء في مشروع طاقة حيوية ممول من قبل الأمم المتحدة، لنشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مصر، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المشروع، تبنت وزارة البيئة فكرة الاستفادة منه بشكل أكبر.

وأضاف رئيس مؤسسة الطاقة الحيوية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بداية من 2015 اتجهت مؤسسة الطاقة الحيوية، لبدء تنفيذ مشروع الطاقة الحيوية بدون دعم دولي، موضحا أنه يتم العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية.

وأوضح أن الطاقة الحيوية تستخرج من كل كائن حي سواء نبات أو إنسان أو حيوان به خلايا حية، لافتا إلى أن أعمال المؤسسة تكون في تحويل تلك الطاقة الحيوية إلى صور أخرى مثل الغاز الحيوي، وهو يشبه الغاز الطبيعي، ويستخدم لتوليد الكهرباء.