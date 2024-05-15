الصحف الكويتية اليوم| رئيس الحكومة والوزراء يؤدون اليمين الدستورية.. قطر: التوغل في رفح أعاد مفاوضات الهدنة للوراء.. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب

أمير الكويت بعد أداء رئيس وأعضاء الوزارة اليمين الدستورية: نؤكد أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود

روسيا تصد هجوما صاروخيا على سيفاستوبول

سقوط منطاد تجسس للاحتلال الإسرائيلي فوق بلدة رميش جنوب لبنان

جناح طائرة ترامب يصطدم بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

البيت الأبيض: بايدن سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونجرس يقيد إرسال أسلحة لإسرائيل

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أوضحت صحيفة “الرأي” تأكيد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد أداء رئيس وأعضاء الوزارة اليمين الدستورية «أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود».

وحث الشيخ مشعل على "مواصلة للسير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، وترسيخا لمبادئ العدل والشفافية والمصارحة التي انتهجناها، فإننا نؤكد أننا في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسئول، والعطاء المستمر اللامحدود، لوطن له حقوق علينا، ومواطنين أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم.لذا - وأنتم ذوو خبرة واسعة وسمعة طيبة، مشهود لكم بالإخلاص في العمل والكفاءة في الأداء - فإن عليكم واجبات ومسئوليات، تحتم مواصلتكم العمل ليل نهار، وهذه ضريبة التكليف والاختيار؛ فكونوا لقسمكم بارين، ولثقة شعبكم مقدرين.. باذلين ما في وسعكم لتحقيق آماله، وما ينشده من تطلعات، بإنجازات فعلية على أرض الواقع، يعود بالفائدة على أبناء (الكويت) آثارها".

وقالت صحيفة “القبس” إنه صدر أمر أميري صباح اليوم، الأربعاء، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص الأمر الأميري: "أمر أميري بلقب رئيس مجلس الوزراء - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 6 شوال 1445هـ الموافق 15 أبريل 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى: - تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ/ أحمد عبدالله الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية: - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة “الوطن” إلى إعلان المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس، الثلاثاء، استئنافها عمليات "العودة الطوعية للسوريين الموجودين في لبنان التي باشرتها منذ العام 2019.

وقالت المديرية في بيان إنها "نظمت عودة لرعايا سوريين عبر مركزي الأمن العام الحدوديين في منطقتي (عرسال) و(القاع) ضمت 225 شخصا، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري وبوجود مراقبين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ودعت المديرية "الرعايا السوريين في لبنان المسجلين على لوائح المفوضية أو المخالفين لنظام الإقامة الراغبين بالعودة إلى سوريا التقدم من مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم".

وقالت صحيفة “الجريدة” إن منطاد تجسس للاحتلال الإسرائيلي سقط فوق بلدة رميش جنوب لبنان، بعد أن أعلن "حزب الله" استهدافه فوق أجواء مستوطنة ادميت في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "بعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به، استهدف مقاتلو الحزب بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح".

وقالت صحيفة “الأنباء” إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اعتبر أمس أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «أعادتنا إلى الوراء» في المفاوضات على هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة إنه «في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح ونحن الآن في حالة من الجمود تقريبا. بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء».

وأضاف رئيس الوزراء القطري: «ليس هناك وضوح حيال كيفية وقف الحرب من الجانب الإسرائيلي. لا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك كخيار، حتى عندما نتحدث عن اتفاق والتوصل إلى وقف محتمل لإطلاق النار».

وأوضح أن السياسيين الإسرائيليين كانوا يشيرون «من خلال تصريحاتهم إلى أنهم سيبقون هناك، إلى أنهم سيواصلون الحرب. وليس هناك وضوح حيال الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد ذلك».

وأكد رئيس الوزراء القطري في تصريحاته أمس أن قطر مستمرة في دور الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرا إلى أنها لم توقف الوساطة رغم التحديات.

دوليا، ذكرت صحيفة “الرأي” أن القوات الروسية صدت اليوم، الأربعاء، هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، حسبما قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوزهييف.

وقال رازفوزاييف في قناته على «تليغرام» إن «الوحدات العسكرية الروسية تصد هجوما نفذه النازيون الأوكرانيون، وبحسب المعلومات الأولية، أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة صواريخ فوق البحر وفي منطقة مطار يبلبيك».

وقالت صحيفة “القبس” إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى «تغيير تاريخي» في الاستعدادات للحرب من خلال تحقيق أهداف تتعلق بإنتاج الأسلحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، وذلك خلال تفقده لنظام صاروخي تكتيكي.

يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه محللون إن كوريا الشمالية قد تكون بصدد اختبار زيادة إنتاج ذخائر مدفعية وصواريخ كروز بهدف إرسالها إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ أن كيم أعرب خلال تفقده لنظام أسلحة صاروخية تكتيكية أمس، الثلاثاء، عن «رضاه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية هذا العام».

وأضافت الوكالة أن كيم «شدد بشكل خاص على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري للحرب من خلال تنفيذ مخططات إنتاج الذخائر لعام 2024 دون فشل».

وأشارت إلى أن منصات إطلاق الصواريخ التي تم إنتاجها حتى الآن هذا العام مخصصة للوحدات العسكرية في غرب البلاد.

أفادت صحيفة “الراي” بأن مصدرا مطلعا قال إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز «بوينغ 757»، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا يوم الأحد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة «بوينغ 757» ذات الملكية الخاصة اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة، ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.

وأشارت صحيفة “الأنباء” إلى إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم الفيتو ضد أي مشروع قرار بالكونغرس يقيد إرسال أسلحة لإسرائيل.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن بايدن يمضي قدما في شأن أسلحة جديدة لإسرائيل قيمتها مليار دولار.

وأفادت صحيفة “الوطن” بأن وزارة الدفاع التايوانية قالت، اليوم الأربعاء، إنها رصدت 45 طائرة حربية صينية في المجال الجوي التايواني خلال 24 ساعة.

ويمثل هذا العدد رقماً قياسياً في الآونة الأخيرة في عدد الطلعات الجوية الصينية اليومية هذا العام.

ويأتي الرقم القياسي الجديد قبل أيام فقط من تنصيب لاي تشينغ تي من الحزب الديمقراطي التقدمي في 20 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن 26 من الطائرات التي تم رصدها عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، ودخلت المجال الجوي التايواني في الشمال والجنوب الغربي.

وفي الوقت نفسه، تم رصد 6 سفن بحرية صينية، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن تايوان راقبت الوضع وكلفت طائرات دورية جوية قتالية وسفناً بحرية وأنظمة صواريخ أرضية للرد على هذه الأنشطة.