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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وصول المتضررين من حريق استديو الأهرام لمحكمة الجيزة لحضور أولى الجلسات

صدى البلد

وصل منذ قليل المتضررين من حريق استديو الأهرم إلى محكمة جنح العمرانية، لحضور أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام.

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وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت 4 متهمين وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي إلى المحاكمة الجنائية في حريق استديو الأهرام، ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وأحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.
 

تسلمت جهات التحقيق المختصة في واقعة حريق استديو الأهرام في وقت سابق تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية لفحص الاشتراطات الخاصة بالأمن الصناعي للمكان وتوافرها.

وكشف تقرير اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية بأن الحماية المدنية سبق أن حررت محاضر مخالفات لـ"استديو الأهرام"، فى العام الماضي، بشأن عدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، ومن المقرر الاستماع إلى اقوال الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي أمام جهات التحقيق.

فيما كشف تقرير اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقرار من النيابة العامة، فى إطار تحقيقاتها بشأن حريق استديو الأهرام بأن عددا من الأشجار والنخيل أصابها التلف التام، وأن وجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة.

واستمعت جهات التحقيق لعدد من العاملين بالشركة المنتجة لمسلسل "المعلم"، الذى احترق لوكيشن التصوير الخاص به داخل استديو الأهرام، إلى جانب المنتج الفني، وطاقم العمل الذى شارك فى التصوير يوم الحريق.

وأكد المستدعون جميعا في أقوالهم أمام جهات التحقيق أنه منذ بداية المسلسل لم يتم تصوير مشاهد حرائق، كما أن الأحداث الباقية لا تحتوى على مشاهد حريق أو تفجير، ليتم صرفهم من سراي النيابة، عقب الانتهاء من الإدلاء بأقوالهم.

واستعجلت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حادث استديو الأهرام بالجيزة، للوقوف على الأسباب  التي أدت لاندلاع الحريق، ومعرفة بدايته ونهايته، والعوامل التي ساعدت على الاشتعال، وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتم السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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