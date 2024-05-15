برلماني: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية يدعم القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن اعتزام مصر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الممارسات الوحشية الإسرائيلية يأتي استكمالا لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك الانضمام من شأنه أن يدعم موقف القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي علي ما يرتكبونه من مجازر وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية محوري، وهناك تحركات يومية على كافة المستويات من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ومنع تهجير الفلسطينيين.

وقال المصري: هذه التحركات المصرية تأتي في ظل حالة من التخاذل والصمت المريب من المجتمع الدولي في مساندة القضية الفلسطينية، أمام وحشية الكيان الإسرائيلي في حق أبناء قطاع غزة.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون انضمام مصر مع جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وسيلة ضغط قوية على المجتمع الدولي من أجل إجبار الكيان الإسرائيلي لوقف أعماله الإجرامية في حق الشعب الأعزل.

وقال النائب أحمد المصري: لا حل للأزمة الفلسطينية، إلا بالاستماع لرؤية مصر، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.