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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بلاش غش.. رسالة اتحاد أمهات مصر لطلاب الشهادة الإعدادية

عبير أحمد
عبير أحمد

أصدرت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا شددت خلاله على طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم بضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة والمديريات التعليمية بضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وأوضحت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن المديريات التعليمية حذرت من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات، وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

وشددت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ، علي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم الطلاب من خطورة مخالفة تعليمات امتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، حفاظا علي مستقبلهم، موجهه حديثها لطلاب الشهادة الإعدادية: "شدوا حيلكم وتوكلوا علي الله، وراجعوا واجتهدوا علي أد ما تقدروا، وربنا هيوفقكم، والغش حرام شرعا، ويخلق طالب غير سوي ولا يعتمد عليه في المستقبل".

وأشارت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، ، إلي أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انطلقت اليوم، في محافظات مثل المنيا وبورسعيد والوادي الجديد والبحيرة وشمال سيناء، بينما تنطلق الامتحانات في محافظات القاهرة والمنوفية غدا الخميس، وفي المحافظات الأخرى مثل الجيزة والقليوبية والشرقية والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء وغيرها، السبت المقبل.

وأكدت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي انطلقت اليوم في بعض المحافظات شهدت هدوء بنسبة كبيرة، وتضمنت بعضها أسئلة محيرة ومثيرة للجدل للطلاب وأولياء أمورهم.

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