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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية اليوم

امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية
امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية
ياسمين بدوي

تنتهي رسميا اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 ، امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية في جميع محافظات مصر 

وكانت المرحلة الأولى من الامتحانات العملية والمعملية قد بدأت يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ثم بدأت المرحلة الثانية منها اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 واستمرت حتى اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025

  • إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.
  • عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.
  • عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.
  • يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
  • يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).
  • عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.
  • عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.
    -عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.
  • عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.
  • يبلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.
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