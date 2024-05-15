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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة لإمتحانات الشهادة الإعدادية.. و109 ألف و991 طالب يؤدون الاختبارات

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

استعدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لامتحانات الشهادة الاعدادية بشكل مكثف حيث تبدأ السبت القادم  وسط اجراءات مشددة.

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اوصى بضرورة الانتهاء من كافة الإستعدادات والإجراءات الخاصة بمتابعة الأعمال الامتحانية للشهادة الإعدادية أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.التى من المقرر أن تنطلق بالمحافظة السبت القادم وتنتهى يوم الخميس الموافق 23 مايو .
وأضاف" شعبان"  أنه كلف مديرى الإدارات التعليمية  بتوفير مقاعد كافية للطلاب و إضاءة وتهوية جيدة باللجان  مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية  انهت كافة الاستعدادات وتوفير كافة  الإمكانيات للطلاب لأداء الامتحانات.
وأضاف أن الامتحانات سوف تنطلق السبت القادم حيث سيؤدى الامتحان  ١٠٩ ألف و ٩٩١ طالب وطالبة أمام ٥٩٣ لجنه امتحانية عام ومهنى وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات الصارمة  اللازمة لمنع الغش بكافة سبله ومنع  دخول الهواتف المحمولة مع الطلاب والملاحظين وسيتم التأكد من عدم حيازة الطلاب للهواتف قبل دخولهم وأثناء تواجدهم باللجان .
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية  لتلقي وتذليل  المشكلات التى من شأنها تعرقل سير الامتحانات..

 

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