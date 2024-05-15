تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

كشف تحقيق خاص أجرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن تواطؤ الرئيس الأمريكي جو بايدن في المجاعة المدمرة التي يشهدها قطاع غزة. كما كشف التحقيق عن أخطاء وفرصا ضائعة وخيارات سياسية لإدارة بايدن سمحت بحدوث مجاعة في شمال غزة.

جاءت هذه الخلاصة استنادا إلى وثائق مسربة وشهادات مسؤولين حاليين وسابقين وشهود عيان، وهو ما يرسم صورة قاتمة للكارثة التي كان من الممكن منعها بشكل كامل، حسب التحقيق.

وقالت الصحيفة في تحقيقها إن نحو 19 مذكرة داخلية بالوكالة الأمريكية للتنمية انتقدت الدعم الأمريكي للحرب على غزة، ونقل عن مذكرة داخلية صيغت هذا الشهر دعوة وجهت إلى إدارة بايدن لإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في المجاعة بغزة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين -بعضهم سابقون- أن واشنطن وفرت غطاء لإسرائيل لإحداث مجاعة في غزة، بجعلها إدخال المساعدات مستحيلا، وأن إدارة بايدن رفضت أو تجاهلت مناشدات بالضغط على إسرائيل لإدخال مساعدات كافية إلى القطاع.

وأضاف تحقيق "إندبندنت" أن بايدن فعل أكثر من مجرد تسليح إسرائيل.

وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، الذي استقال بسبب دعم الولايات المتحدة للحرب، لصحيفة الإندبندنت: "هذا لا يعني مجرد غض الطرف عن المجاعة التي يسببها الإنسان لشعب بأكمله، بل هو تواطؤ مباشر".

وقال المسؤولون إنه منذ ظهور أولى علامات التحذير في ديسمبر الماضي، كان من الممكن أن يؤدي الضغط الأمريكي المكثف على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر البرية وإغراق غزة بالمساعدات إلى وقف تفاقم الأزمة، لكن بايدن رفض جعل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل مشروطة.

وبدلاً من ذلك، اتبعت حكومة بايدن حلول مساعدات جديدة وغير فعالة مثل الإنزال الجوي والرصيف العائم. والآن، يعاني نحو 300 ألف شخص في شمال غزة من مجاعة "شاملة"، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من مستويات كارثية من الجوع.

وقال جيريمي كونينديك، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد باراك أوباما وجو بايدن، والذي عمل على منع المجاعة في اليمن وجنوب السودان، إن “الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري والدبلوماسي الذي مكن من ظهور المجاعة في غزة”.