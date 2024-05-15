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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: لجنة من هيئة ضمان الجودة لاعتماد برنامجين دراسيين بكلية العلوم

صدى البلد

 أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعمانى، حرص إدارة الجامعة على اعتماد كلياتها وبرامجها، من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع منتسبيها، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، في تطبيق معايير جودة التعليم العالي. 


وأوضح النعمانى - فى بيان اليوم الأربعاء - أن كلية العلوم بالجامعة استقبلت اليوم لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد برنامجين دراسيين بمرحلة البكالوريوس بالكلية، وهما «الجيولوجيا» و«الكيمياء والرياضيات» .


وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن فريق اللجنة قام بزيارة ميدانية داخل أقسام الكلية وخاصة معامل كلية العلوم، لتقييم قسم الجيولوجيا وقسم والكيمياء والرياضيات، إلى جانب زيارة للأماكن المخصصة للبرنامج «القاعات الدراسية والمعامل»، وملاحظة المواد المكتبية والعيادة وأماكن الأنشطة الطلابية ووحدة التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والإدارات ووحدة ضمان الجودة والمعامل الطلابية والبحثية والمدرجات ودورات المياة، بالإضافة إلى فحص وثائق الكنترول والأوراق الامتحانية لعينة من المقررات لأخر عامين دراسيين لكافة الفرق، مع تسجيل بياناتها والملاحظة عنها.


وأضاف أن اللجنة عقدت لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بوحدة مركز ضمان جودة التعليم والاِعتماد بالكلية، لافتا إلى أن الزيارة ستستمر حتي الغد.

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