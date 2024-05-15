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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

صدى البلد

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة ، والذى يستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد التشكيل كلمة أشار خلالها إلى الدعم والمتابعة المستمرة التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات التى تنفذ مهامها.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ، وناقش الفريق أول / محمد زكى عدداً من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم ، وكيفية إتخاذ القرارات المناسبة لمجابهة المواقف المختلفة أثناء إدارة العمليات ، مشيداً بالمستوى الراقى لكافة العناصر التخصصية بما يعكس الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام.

وفى نهاية المرحلة نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله أبطال ومقاتلى القوات المسلحة وتنفيذهم للمهام الوطنية المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

وزير الدفاع

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومات التدريب والإستعداد القتالى بالوحدات والتشكيلات والوصول بها إلى أرقى المستويات التى تحقق لها القدرة على مجابهة التحديات.

وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتدريب القتالى لتظل القوات المسلحة العين الساهرة على حماية ركائز الأمن القومى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة أثناء مراحل إدارة العمليات ، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى المهام المكلفين بها والقدرة على إتخاذ القرارات المناسبة خلال المراحل المختلفة للمشروع.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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