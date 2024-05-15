قبل نهاية مايو.. أيرلندا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو الجاري، دون أن يحدّد موعداً لذلك.

وقال مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، لإذاعة "نيوزتوك": "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".

كان قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا، أعلنوا في بيان مشترك في مارس، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنّها ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية إذا كان ذلك يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط، غير أنّ الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة أعطت القضية زخماً جديداً.