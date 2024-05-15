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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل نهاية مايو.. أيرلندا ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو الجاري، دون أن يحدّد موعداً لذلك.

وقال مارتن الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، لإذاعة "نيوزتوك": "سنعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر".

كان قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا، أعلنوا في بيان مشترك في مارس، أنّهم مستعدّون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنّها ليس لديها أيّ اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية إذا كان ذلك يمكن أن يساعد عملية السلام في الشرق الأوسط، غير أنّ الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة أعطت القضية زخماً جديداً.

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