برلماني: "مستقبل مصر" أحد المشاريع العملاقة الطموحة بالجمهورية الجديدة

قال النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي استطاع خلال سنوات قليلة خلق مشروعات قومية عملاقة ضخمة يراها ملايين المصريين على أرض الواقع، وهى مهمة للانطلاق نحو المستقبل.

وأشار الجاهل، في تصريح صحفي له اليوم، إلى افتتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة، قائلا: أحد المشاريع العملاقة الطموحة في مصر، وتحسب للسيسي ورؤيته نحج الجمهورية الجديدة.



ولفت عضو مجلس النواب، إلى المزايا العديدة لمشروع مستقبل مصر الزراعي، والذي دخل طور الانتاج بالفعل، فهو أحد أكبر الكيانات فى العالم فى مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعى والاقتصاد البيئى والمشروعات التكاملية، كما أن موقعه استراتيجي وهناك سهولة في توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وأضاف نائب البحيرة، أن البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولي على مساحة 1000 فدان، وذلك ضمن مشروع مستقبل مصر الزراعي الذي سيوفر آلاف من فرص العمل.

واختتم النائب هشام سعيد الجاهل، بالقول: مستقبل مصر الزراعي خطوة تنموية كبيرة تخطوها مصر للغد، تحت قيادتها ممثلة في الرئيس السيسي وبجهود أبنائها.