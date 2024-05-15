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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تميم يترأس الوفد القطري في القمة العربية بالبحرين غدا الخميس

صدى البلد

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد دولة قطر للمشاركة في أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الخميس، في مملكة البحرين.

ويرافق الأمير، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

وتستضيف البحرين غدا، الخميس، القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالغ الحرج بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أن القمة العربية تنعقد في وقت صعب، حيث تظل القضية الفلسطينية جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية المركزية الأولى، ويتطلع القادة العرب إلى وقف الحرب فورا على قطاع غزة وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفقا للمبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين.

وعقد أمس، الثلاثاء الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية، حيث إنه من المنتظر أن يناقش عددا من البنود ومشاريع القرارات تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

الدول العربية الشيخ تميم بن حمد آل ثان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعب الفلسطين الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الشيخ محمد بن عبدالرحمن

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