محافظ جنوب سيناء يتابع مشروع الـ60 فدانا ومحطات التحلية والطاقة الشمسية بوادي مكتب

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مشروع استصلاح 60 فدانا بمنطقة مكتب التابع لمدينة أبورديس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس السيسي، وجهه بغزو الصحراء وتوفير كافة الخدمات للمواطنين البدو من سكان الوديان والتجمعات البدوية، وتوفير فرص عمل لهم في مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم من المحاصيل الزراعية، وإضافة إلى توفير مياه الشرب لهم من خلال التوسع في إنشاء محطات المياه، والكهرباء من خلال مشروعات الطاقة الشمسية.



وأوضح أن تكلفة المشروع تخطت 25 مليون جنيه تمويل وزارة البترول، و مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي، ويتضمن المشروع مد خطوط مياه لمنطقة مكتب بالكامل، ومحطات تحلية، ومحطات طاقة شمسية، لتوفير مياه الشرب والكهرباء لمواطني التجمع البدوي.



وأكد أن الدولة تقف خلف بدو سيناء، وتعمل على دعمهم وتلبية مطالبهم. موجهًا بتنفيذ 10 محطات تحلية وأنظمة الطاقة الشمسية لخدمة التجمعات السكانية بكافة مدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتنمية سيناء، مشيدًا بجهود مركز بحوث الصحراء الدؤوبة على أرض المحافظة لتنمية القطاع الزراعي والحيواني، وتوفير فرص عمل لسكان التجمعات البدوية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إنه جرى بالفعل استصلاح 45 فدان من المشروع من خلال تركيب شبكة ري بهم، وزراعتهم بأشجار المانج، ومد خط مياه بطول 2100 متر لتوفير مصدر مياه مستدام للمشروع عبر بئر المياه رقم 1 بالمنطقة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطات والبدائل المتاحة لضمان توفير المياه بالمنطقة بشكل مستمر حتى لا يتأثر المشروع على المدى البعيد.



وتابع : كما جرى تنفيذ محطة طاقه شمسية بطاقة 52,8 كيلو وات، و 2 محطة تحلية مياه بوادي مكتب ووادي نسرين، وطاقة المحطة الواحدة تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يومي وبلغت نسبة ملوحة المياه الناتجة منها 28 ملي مما جعل المياه تتضاهى مع المياه المعدنية، وحفر بئر مياه بعمق 125 مترا لتشغيل محطات التحلية، إضافة إلى مد خط مياه بطول 1 كيلو متر لتوفير المياه بوادي نسرين.



وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 22 مشروعات إنتاج حيواني وتوزيع أغنام برقي لتحسين السلالات المحلية، وتوزيع 9 مشروعات دجاج بياض بمتوسط إنتاج 600 بيضة في اليوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمنطقة، وتنفيذ 5 محطات تحلية، وتبلغ طاقة المحطة الواحدة 25 متر مكعب لخدمة التجمعات السكانية بوادي فيران.

جولة أبورديس

FB_IMG_1715790640571

FB_IMG_1715790619401

FB_IMG_1715790615583